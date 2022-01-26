Подгорица, , 19:02 — REGNUM Главы партий «Новая сербская демократия» Андрия Мандич и председатель Народно-демократической партии Черногории Милан Кнежевич побеседовали с председателем Народно-социалистической партии Владимиром Йоковичем и подтвердили свое мнение о необходимости уважать и сохранять избирательную волю граждан, высказанную на выборах 30 августа 2020 года. А также в рамках нынешнего парламентского большинства искать новое устойчивое решение и выход из правительственного кризиса.

Черногория Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Они сказали, что если часть существующего парламентского большинства пойдет на какое-либо соглашение с ДПС (партия действующего президента Мило Джукановича), ДФ начнет и возглавит внеинституциональную борьбу, организуя протесты.

Лидеры ДФ сообщили Владимиру Йоковичу, что любое соглашение и сотрудничество с ДПС для них неприемлемо, и что они считают, что это будет позиция СНП.

«В случае нежелательного сценария необходимо как можно скорее провести внеочередные парламентские выборы, на которых воля граждан Черногории была бы лучшим и единственным арбитром для разрешения острого социально-политического кризиса», — говорится в заявлении ДФ.