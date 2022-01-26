Москва, 26 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в среду, 26 января, поднялся выше 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

По состоянию на 18:40 мск евро подорожал на 1 рубль 31 копейку относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и достиг 90,11 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне в июле 2021 года.

Тем временем курс доллара поднялся на 1 рубль 25 копеек — до 79,88 рубля.