Солигорск, Белоруссия, 26 января, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Суд Солигорского района (Минская область Белоруссии) вынес обвинительный приговор расхитителям сельскохозяйственной собственности переименованного в ОАО «Б.» колхоза. По уголовному делу о хищениях путем злоупотребления служебными полномочиями и получении взятки осуждены главный агроном, главбух, завскладом, а также местный фермер и индивидуальный предприниматель.

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Согласно официальной версии в материалах уголовного дела, «главный агроном и заведующий складом ОАО «Б.», предварительно распределив между собой роли, с июля по декабрь 2020 года похитили 606,5 тонны зерна, принадлежащего сельхозпредприятию, которым впоследствии распорядились по собственному усмотрению». Они составляли заведомо ложные товарно-транспортные документы о поставке зерна юридическим лицам. ИП-шник осуществлял перевозку украденного, а директор крестьянского (фермерского) хозяйства оформлял договоры и ТТН на поставку якобы выращенного у него в хозяйстве зерна.

Главбух ОАО «Б.» передавала участникам группы обналиченные деньги, вырученные от реализации похищенного, сообщили прокуроры. Она же, по их сведениям, получила взяток на почти тысячу долларов в эквиваленте от одного из участников группы.

«В результате противоправных действий ОАО «Б.» причинен ущерб в сумме около 140 тыс. рублей», — констатировали прокуроры. Сумма в белорусских рублях эквивалентна $56 тыс.

Суд постановил в отношении всех обвиняемых обвинительный приговор. Завскладом и главному агроному ОАО «Б.» за хищение имущества в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями, совершенное группой лиц по предварительному сговору — лишение свободы на шесть лет каждому. Главбуху за пособничество в хищении и получении взятки по совокупности преступлений — семь лет, с неё также «взыскана в доход государства сумма взятки в размере 2,5 тыс. рублей» ($1 тыс в эквиваленте). Директору КФХ и индивидуальному предпринимателю за пособничество в таком хищении на срок пять и шесть лет каждому.

Все приговорённые подвергнуты крупным штрафам и поражению в трудовых правах. «Кроме того, суд удовлетворил иск прокурора Солигорского района о взыскании со всех обвиняемых в солидарном порядке 64,5 тыс. рублей — суммы невозмещенного ущерба, причиненного сельхозпредприятию в результате их противоправной деятельности», — сказано в официальном сообщении.