Лос-Анджелес, США, , 18:56 — REGNUM Представитель модели Ким Кардашьян прокомментировал интервью рэпера Канье Уэста (Йе). Об этом 26 января пишет Е!

Ким Кардашьян Скриншот с YouTube

Менеджер Кардашьян опровергает заявление музыканта о том, что он передал модели вторую часть интимного видео с её участием. «Ким остаётся твердой в своём убеждении, что второго видео не существует. Спустя 20 лет она действительно хочет перелистнуть эту главу, сосредоточившись вместо этого на положительных вещах», — говорит представитель Кардашьян.

ИА REGNUM напоминает, что в одном из последних интервью Канье Уэст утверждал, что передал Ким Кардашьян интимное видео, в котором она снималась, когда ещё встречалась с певцом Рэем Джеем. «…я отдал видео ей, и она заплакала, когда увидела его… Это показывает, насколько люди не любили её, и они просто видели в ней товар», — говорил Уэст о Кардашьян, с которой он находится в состоянии развода.

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