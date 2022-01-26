Ижевск, 26 января, 2022, 18:54 — ИА Регнум. В Удмуртии вынесен приговор в отношении бывшего заместителя начальника Управления централизованного материально-технического обеспечения Ижевского государственного технического университета имени М.Т. Калашникова» по статье о мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

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Судом и следствием установлено, что осужденный договорился о поставке учреждению компьютерной техники с последующим оформлением договором купли-продажи и оплатой на сумму около 970 тыс. рублей за счет средств вуза.

При этом фактически он не собирался заключать договоры и оплачивать технику. После поставки оборудование осужденный похитил и распорядился им по собственному усмотрению. Осуждённый признал вину.

Судом ему назначено наказание в виде штрафа в размере 120 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре прошлого года в Элисте был задержан сотрудник Калмыцкого государственного университета имени Городовикова. Как полагают следователи, фигурант уголовного дела формировал списки студентов на получение дополнительной академической стипендии за активное участие в общественной деятельности вуза. При этом он уведомил учащихся о якобы необходимости частичного возврата пособия. Сотруднику вуза удалось похитить более 2,5 млн рублей.

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