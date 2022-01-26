Санкт-Петербург, , 18:51 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга продолжают осуществлять контроль за работой кальянных. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу.

Кальян Pixabay.com

Сотрудники органов ведут ежедневные проверки заведений. Основной упор сделан на кальянные, так как, согласно поставлению правительства Петербурга, их деятельность запрещена. В заведениях Невского и Приморского районов рейд был проведён ночью 25 января. В ходе проверок зафиксировали множество нарушений санитарно-эпидемических норм. На следующий день сотрудники следственного комитета посетили семь кальянных в Московском и Выборгском районах. Из них лишь в одном установили противоправную деятельность и не соблюдение норм СанПиНа.

Проведение ночных рейдов представителями Следственного комитета приводит к сокращению количества заведений-нарушителей. СК продолжает расследование уголовного дела.

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