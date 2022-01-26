В Петербурге продолжаются проверки кальянных
Санкт-Петербург, 26 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга продолжают осуществлять контроль за работой кальянных. Об этом 26 января сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу.
Сотрудники органов ведут ежедневные проверки заведений. Основной упор сделан на кальянные, так как, согласно поставлению правительства Петербурга, их деятельность запрещена. В заведениях Невского и Приморского районов рейд был проведён ночью 25 января. В ходе проверок зафиксировали множество нарушений санитарно-эпидемических норм. На следующий день сотрудники следственного комитета посетили семь кальянных в Московском и Выборгском районах. Из них лишь в одном установили противоправную деятельность и не соблюдение норм СанПиНа.
Проведение ночных рейдов представителями Следственного комитета приводит к сокращению количества заведений-нарушителей. СК продолжает расследование уголовного дела.