Ижевск, 26 января, 2022, 18:43 — ИА Регнум. В минздраве Удмуртии прокомментировали появляющиеся в социальных сетях сообщения о якобы случаях применения насильственных действий в отношении пациентов детского отделения Республиканской клинической психиатрической больницы. Комментарий опубликован на портале ведомства.

Vk.com/rkpb_izhevsk Творчество пациентов детского отделения

«Все распространяющиеся сообщения носят анонимный характер, без указания имен пациентов и медицинских работников, в связи с чем не представляется возможным установить, совершались ли противоправные действия в отношении пациентов и какого рода», — отметили в министерстве.

В то же время при проведении аудита информация из анонимных обращений не подтвердилась. В детском отделении проходят лечение дети в возрасте от 6 до 17 лет. Пациенты обеспечены питанием, замена постельного белья проводится регулярно. Пациенты постоянно находятся под наблюдением среднего и младшего медперсонала, согласно режиму учреждения.

Ежедневно проводится осмотр детей лечащим врачом, дважды в неделю — заведующим отделением. Психологическая коррекция и психотерапия, а также реабилитационные мероприятия с детьми проводятся по индивидуальному плану. В беседах с врачами и психологами жалоб на медперсонал от пациентов не поступало. К заведующей также не поступали обращения от законных представителей детей.

«В связи с распространением негативной информации специалистами Министерства здравоохранения Удмуртской Республики совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Удмуртской Республике Ольгой Авдеевой организована собственная проверка медицинского учреждения. О результатах проверки будет сообщено дополнительно», — подчеркнули в минздраве.

В ведомстве призвали всех, кто обладает информацией о случаях противоправных действий в отношении пациентов детского отделения, направить ее на рассмотрение в министерство здравоохранения Удмуртии.

ИА REGNUM напоминает, отделение в Республиканской клинической психиатрической больнице в Ижевске является единственным подобным отделением в Удмуртии. Оно рассчитано на 105 коек. Здесь проводится диагностика, лечение и реабилитация психических расстройств и расстройств поведения детского возраста в стационарных условиях. Также в отделении осуществляется медицинское (психиатрическое) обследование лиц допризывного возраста по направлению военкомата, производятся судебно-психиатрические экспертизы. Специализированную помощь здесь могут получить дети с выраженной психической патологией, а также с пограничными состояниями и расстройствами поведения.