Подгорица, , 18:41 — REGNUM Дипломатический скандал случился 26 января в Черногории. Правительство во главе с премьер-министром Здравко Кривокапичем прервало визит министра иностранных дел Джордже Радуловича в Северную Македонию, где он должен был встретиться с высшими должностными лицами. Правительство сообщило министру Радуловичу, что он отменяет свой визит после того, как он уже приземлился в Северной Македонии, сообщает RTCG.

Черногория

Об этом визите несколько дней назад было официально объявлено министерством иностранных дел Черногории.

Министр должен был встретиться с президентом северной Македонии, а также с министром иностранных дел страны.

Ранее Здравко Кривокапич обвинил главу МИД в Черногории в том, «что он с осени работает на правительство меньшинства».

Напомним, что в Черногории в самом разгаре правительственный кризис, голосование о недоверии существующему правительству, об отставке вице-премьера и другим вопросам запланировано в парламенте на 3 и 4 февраля.