Ярославль, , 18:37 — REGNUM Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев совершил рабочую поездку в Некоузский район. Об этом сообщает правительство региона.

Визит Михаила Евраева в Некоузский район Yarregion.ru

Глава области побывал во дворах, которые войдут в программу благоустройства «Наш двор».

«Программа будет реализовываться по всей Ярославской области, в том числе и в Некоузском районе. В рамках проекта в этом году будут приведены в порядок три дворовые территории в поселке Волга и селе Новый Некоуз, — сказал Михаил Евраев. — Проект не заканчивается в этом году. Дворы, которые не войдут в программу этого года, будем ремонтировать и благоустраивать в следующем».

В Некоузском районе в программу включены объекты в Новом Некоузе, посёлке Волга, в селах Марьино и Шестихино, а также в поселке Октябрь. Это не только благоустройство дворов, но и установка современных детских площадок.

Всего новая программа благоустройства коснётся более чем двухсот дворов во всех муниципальных районах и городских округах. Помимо этого, будет построено порядка 100 спортивно-игровых площадок, а также более 20 площадок для выгула собак. До конца февраля должна быть подготовлена проектно-сметная документация, а также проведено обсуждение вариантов установки игровых площадок с жителями. К 1 мая — завершиться процедуры по определению подрядчиков. К середине октября этого года все объекты должны быть сданы.

На благоустройство дворовых территорий региону дополнительно выделено 1,2 млрд рублей из федерального бюджета. Еще 600 млн рублей на эти же цели предусмотрено в региональном бюджете. Это позволит увеличить число реконструируемых дворовых пространств в три раза.

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