Минск, , 18:32 — REGNUM «Национальный банк объявляет о старте конкурса видеоблогеров «Деньги имеют значение». Для участия в конкурсе необходимо снять видеоролик на тему разумного (рационального) заимствования», — сказано в публикации на официальном сайте белорусского госрегулятора.

Белорусские рубли © ИА REGNUM

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Нацбанк Белоруссии рекомендовал желающим участвовать в конкурсе создавать 3-минутные видеоролики. Конкурс проводится в трех возрастных категориях — от 7 до 12 лет, от 13 до 16 лет, от 17 лет до 31 года. В нём могут принять участие (как индивидуально, так и в составе коллективов) иностранцы, граждане постсоветской республики и постоянно проживающие в ней апатриды. Победителям в каждой возрастной категории обещана денежная премия в размере 1 тыс белорусских рублей (почти $385).

«Конкурс приурочен к проведению в Республике Беларусь Недели финансовой грамотности детей и молодежи (Global Money Week), которая в этом году пройдет с 21 по 27 марта. Конкурс проводится с 2018 года. В 2021 году количество присланных работ превысило 650», — сообщила пресс-служба НБРБ.

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