Кострома, , 18:34 — REGNUM Пропавшая в Костроме 10-летняя Анастасия Лебедева найдена живой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в МВД по Костромской области.

Анастасия Лебедева

Напомним, сообщение об исчезновении ребёнка во 2-м Давыдовском микрорайоне поступило в полицию днём 26 января. Девочка не вернулась домой после окончания уроков в школе.

Оказалось, что ребенок вернулся на территорию образовательного учреждения. Девочка жива, её здоровью ничего не угрожает. Информации о том, где и по какой причине пряталась школьница, нет.

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