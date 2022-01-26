Бишкек, , 18:31 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ о назначении Идриса Кадыркулова на должность посла на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

МИД Киргизии

Отметим, что ранее комитет республиканского парламента по международным делам, обороне, безопасности и миграции отказался одобрить его кандидатуру при назначении руководителем дипломатического представительства Киргизии в Киеве.

ИА REGNUM напоминает, что Идрис Кадыркулов занимал пост председателя госкомитета нацбезопасности Киргизии с 20 апреля 2018 года по 15 мая 2019 года. Поводом для его ухода послужил скандал вокруг тендера на изготовление бланков новых паспортов.