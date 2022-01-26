Варшава, 26 января 2022, 18:29 — REGNUM Погранслужба Польши 26 января заявила, что ночью белорусские военные открывали огонь по польским патрулям. При этом польским пограничникам удалось задержать нарушителей государственной границы, прибывших с белорусской территории.
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«Ночью на участке Черемха белорусские солдаты несколько раз при появлении польских патрулей стреляли из длинноствольного оружия», — сообщило польское пограничное ведомство.
Оно также проинформировало о задержании 12 нелегалов, которые нарушили белорусско-польскую границу.
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