Варшава, 26 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Погранслужба Польши 26 января заявила, что ночью белорусские военные открывали огонь по польским патрулям. При этом польским пограничникам удалось задержать нарушителей государственной границы, прибывших с белорусской территории.

Gpk.gov.by На белорусско-польской границе

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«Ночью на участке Черемха белорусские солдаты несколько раз при появлении польских патрулей стреляли из длинноствольного оружия», — сообщило польское пограничное ведомство.

Оно также проинформировало о задержании 12 нелегалов, которые нарушили белорусско-польскую границу.

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