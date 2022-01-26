Бишкек, 26 января 2022, 18:29 — REGNUM Обеспечить женщин-депутатов служебными автомобилями предлагают в парламенте Киргизии. С такой инициативой выступил депутат Акылбек Тумонбаев на заседании законодательного собрания сегодня, 26 января.
По словам парламентария, среди народных избранников числятся 18 женщин. Депутат отметил, что «большинство из них простые женщины, у которых забот не меньше, чем у мужчин».
«Надеюсь, что президент Садыр Жапаров поддержит предложение выдать им служебные машины», — резюмировал Акылбек Тумонбаев.
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