Бишкек, 26 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Обеспечить женщин-депутатов служебными автомобилями предлагают в парламенте Киргизии. С такой инициативой выступил депутат Акылбек Тумонбаев на заседании законодательного собрания сегодня, 26 января.

Kenesh.kg Парламент Киргизии

По словам парламентария, среди народных избранников числятся 18 женщин. Депутат отметил, что «большинство из них простые женщины, у которых забот не меньше, чем у мужчин».

«Надеюсь, что президент Садыр Жапаров поддержит предложение выдать им служебные машины», — резюмировал Акылбек Тумонбаев.

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