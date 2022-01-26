Вологда, 26 января, 2022, 18:29 — ИА Регнум. Вологодская область получит инфраструктурный кредит в 1,9 млрд рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Олег Кувшинников.

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«Вологодчина по «Инфраструктурному меню», разработанному по поручению Президента России, получит 1,9 млрд рублей. Это первый транш из трёх. В кратчайшие сроки будем доводить лимиты бюджетных обязательств до городов. За счет этих средств: возведём общеобразовательную школу на 1224 места в Вологде, приобретём городской транспорт в Вологду и Череповец, продолжим строительство Шекснинского проспекта в Череповце», — написал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, Вологодчина в 2021 году побила рекорд по производству молока.