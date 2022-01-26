Берлин, , 18:26 — REGNUM Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц 7 февраля встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне, сообщает 26 января издание Bild со ссылкой на неназванные источники в правительстве ФРГ.

Олаф Шольц © Olaf Kosinsky

По утверждению издания, Шольц и Байден обсудят ситуацию вокруг Украины и реакцию на возможную «российскую агрессию».

Стоит отметить, что представители правительства Германии отказываются от официальных комментариев этой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, США и их сателлиты с ноября 2021 года продолжают ежедневно заявлять о «российском вторжении» на Украину, которое начнётся в любой момент.

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