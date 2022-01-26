Архангельск, , 18:13 — REGNUM Архангельский областной суд рассмотрит апелляцию по делу экс-главы регионального минобра Юрия Гнедышева, осужденного за развращение школьниц. Заседание назначено на 3 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Кадр из к/ф «Лолита», 1997

Защита бывшего чиновника полагает, что приговор может быть смягчен в виду отсутствия у осужденного других судимостей.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2021 года Юрий Гнедышев был приговорен к пяти годам колонии строго режима за секс-переписку со школьницами.