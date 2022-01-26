Вашингтон, 26 января 2022, 18:09 — REGNUM Украина на сегодняшний день не заработала плана действий для своего вступления в блок НАТО, заявила 26 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на виртуальном мероприятии Yalta European Strategy.
По её словам, Украина стремится показать свою готовность к членству в альянсе, но не достигла нужного уровня.
«Украина работает, чтобы показать готовность к получению плана действий для членства, пока она не достигла этого состояния», — заявила Шерман.
Как сообщало ИА REGNUM, членство в НАТО провозглашено на Украине одной из главных внешнеполитических задач, закреплено в конституции, однако альянс предпочитает пользовать Украину без всяких обязательств со своей стороны.
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