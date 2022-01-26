Вашингтон, 26 января, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Украина на сегодняшний день не разработала плана действий для своего вступления в блок НАТО, заявила 26 января первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман на виртуальном мероприятии Yalta European Strategy.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Уэнди Шерман

По её словам, Украина стремится показать свою готовность к членству в альянсе, но не достигла нужного уровня.

«Украина работает, чтобы показать готовность к получению плана действий для членства, пока она не достигла этого состояния», — заявила Шерман.

Как сообщало ИА REGNUM, членство в НАТО провозглашено на Украине одной из главных внешнеполитических задач, закреплено в конституции, однако альянс предпочитает пользовать Украину без всяких обязательств со своей стороны.