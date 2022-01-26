Оттава, 26 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. Канадская певица Grimes (Клэр Буше) анонсировала клип на новую песню, опубликовав в YouTube его трейлер. Ролик попал в русскоязычные тренды видеохостинга 26 января.

Скриншот видео на YouTube Grimes

За сутки трейлер посмотрели более 440 тыс. человек, а 54 тыс. из них поставили ролику отметку «мне нравится». Судя по видео, новый сингл Grimes называется Shinigami Eyes.

Ранее Grimes призналась, что трек Shinigami Eyes вдохновлён аниме-сериалом «Тетрадь смерти». Премьера песни состоится 27 января 2022 года.