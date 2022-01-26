Рига, , 18:06 — REGNUM Латвийская торговая ассоциация (ЛТА) призвала к отставке министра финансов Яниса Рейрса и министра здравоохранения Даниэля Павлютса. Об этом сообщил местный портал bb.lv.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Таким образом, ассоциация присоединилась к идентичным требованиям Латвийской ассоциации турагентов и операторов, Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов, а также Латвийской ассоциации специалистов индустрии красоты.

Представители бизнеса страны пояснили в комментарии к своему решению, что «бремя и ограничения для торговых компаний в настоящее время нелогичны, эпидемиологически необоснованны».

Ассоциация указывает, что государство не оказывает достаточной поддержки всем малым предприятиям, которые больше всего пострадали от ограничений в связи с эпидемией коронавируса. Также не ведется аргументированного обсуждения ограничений, которые накладываются на сферу торговли.

По словам представителей ЛТА, правительство не выполняет своих обещаний ни по изменениям ограничений в соответствии с европейской практикой, ни по оказанию поддержки пострадавшим предпринимателям. В результате такого отношения многие малые предприятия вынуждены выводить свою деятельность за пределы страны или закрываться.

«Напоминаем, что потери в секторе гостиниц напрямую сказываются на торговле и общественном питании. В торговле страдают магазины, торгующие непродовольственными товарами, которые ранее массово посещали иностранные туристы, а также значительно сокращается количество посетителей в объектах общественного питания», — отметили в ЛТА.