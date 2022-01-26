Одинцово, Московская область, , 17:55 — REGNUM В селе Немчиновка Одинцовского городского округа Подмосковья планируется построить новую школу. Об этом 26 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Школа Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Новый объект образования будет построен за счет средств бюджета в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На данный момент уже заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

«Завершено проектирование школы в селе Немчиновка. Учебное заведение появится на улице Московской. Оно будет рассчитано на 550 учеников. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

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