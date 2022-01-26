Одинцово, Московская область, 26 января, 2022, 17:55 — ИА Регнум. В селе Немчиновка Одинцовского городского округа Подмосковья планируется построить новую школу. Об этом 26 января сообщается на сайте правительства Московской области.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Школа

Новый объект образования будет построен за счет средств бюджета в рамках региональной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры». На данный момент уже заключен договор на проведение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

«Завершено проектирование школы в селе Немчиновка. Учебное заведение появится на улице Московской. Оно будет рассчитано на 550 учеников. Построить объект и ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году», — сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.