Тверь, , 19:43 — REGNUM Мероприятия государственной программы «Здравоохранение Тверской области» на 2019−2025 годы расширены, вопрос обсуждался 26 января на заседании областного правительства под руководством губернатора Игоря Рудени. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

В Тверской области расширили направления госпрограммы «Здравоохранение» Пресс-служба правительства Тверской области

В частности, в 2022 году дополнительные средства будут выделены на совершенствование системы лекарственного обеспечения. Новым направлением станет приобретение датчиков для измерения уровня глюкозы в крови. В декабре 2021 года в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь губернатор сообщил, что в регионе такими датчиками будут бесплатно обеспечивать детей c сахарным диабетом.

Также в рамках программы продолжится работа по укреплению материально-технической базы медицинских организаций Тверской области. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» планируется закупка оборудования для сосудистых центров: ангиографа в Ржевскую ЦРБ, компьютерного томографа в Бежецкую ЦРБ, операционного микроскопа в областную клиническую больницу, функциональных кроватей в Нелидовскую, Вышневолоцкую ЦРБ и городские больницы Твери № 6 и № 7. В областной клинический онкологический диспансер поставят аппарат брахитерапии, установку гамматерапии, рентгендиагностический комплекс.

В ближайшие три года в рамках госпрограммы запланировано проведение мероприятий по модернизации первичного звена здравоохранения. Будут введены в строй четыре детских поликлиники, новые здания Бежецкой и Бологовской центральных районных больниц, приобретены 26 модульных фельдшерских акушерских пунктов и 12 модульных врачебных амбулаторий, 13 машин для доставки медработников до места жительства пациентов, подвоза пациентов в больницы и поликлиники.

В рамках подпрограммы «Совершенствование скорой медицинской помощи» предусмотрена закупка новых машин СМП, развитие единого диспетчерского центра и консультативного центра по номеру 122.

Также выделены дополнительные средства на обеспечение медицинских организаций квалифицированными кадрами. Новым направлением госпрограммы станет предоставление выплат в размере 1,5 млн рублей выпускникам и молодым специалистам, заключившим договор с региональным Минздравом о трудоустройстве в учреждения области.

В госпрограмме учтено также обеспечение деятельности санитарной авиации — это выполнение более 680 летных часов ежегодно, капитальные ремонты в медицинских организациях и прочие мероприятия.