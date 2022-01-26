Москва, 26 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Группа «Ленинград» представила новую песню и клип на неё под названием «Ритм и Мелодия». Ролик попал в русскоязычные тренды YouTube 26 января.

Автор фото — Елена Бледных Сергей Шнуров

В записи песни и клипа приняла участие певица Зоя. Пользователи Сети сравнили ролик с клипами другой группы — Little Big.

«Это же Little Big на минималках», — пишет risk.

«Шнуров захвачен в плен Прусикиным, такое чувство», — поделился rolik69i9.

«Little Leningrad рулит!!! Я хотела сказать Зоя Big молодцы!» — шутит Анна Румянцева.

«Так, так. Похоже на Little Big. «Ленинград» поедет на Евровидение?» — спрашивает Marusya Marusya.

Ранее группа «Ленинград» выпустила клип на песню «Пока так» о плохой уборке Санкт-Петербурга от снега и льда, а также о большом количество мусора в городе. За десять дней с момента публикации ролик набрал 3,2 млн просмотров.