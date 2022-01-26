Астрахань, 26 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту гибели местного жителя после нападения стаи бездомных собак. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Meli1670 Зубы собаки

26 января около гаражного кооператива Энергетик в Приволжском районе стая бездомных собак напала на 58-летнего мужчину, который шёл на работу. От полученных повреждений он скончался на месте.

Уголовное дело возбуждено по статье «Халатность». Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, ответственных за отлов бродячих животных. Ход расследования взял на особый контроль глава СУ СК России по Астраханской Ибрагим Могушков.