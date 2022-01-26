Таллин, , 17:53 — REGNUM Кассовые сборы кинотеатров Эстонии упали в 2021 году до самого низкого уровня за последние годы, оказавшись даже ниже результатов 2011 года. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на данные Эстонского института кино.

Рене Магритт. Голубое кино. 1925

В 2021 году в эстонском кинопрокате было показано 299 фильмов, из них 33 — эстонского производства. Общее количество зрителей составило 1,39 млн человек, а кассовые сборы достигли суммы 8,22 млн евро, что почти на 2 млн евро меньше, чем в 2011 году, когда сборы составили 10 млн евро.

Эстонские киноленты посмотрели 197 015 человек, заплатив за билеты в общей сложности 1,15 млн евро.

Самым популярным фильмом 2021 года в эстонских кинотеатрах оказалась последняя часть бондианы «Не время умирать», которую посмотрели 98 095 раз, а самым популярным местным фильмом стали «Похороны по-эстонски» (43 083 раза). Снятый по мотивам одноименной книги Андруса Кивиряхка фильм стал седьмым по популярности среди всех лент эстонского кинопроката в 2021 году.

Для сравнения: самый популярный эстонский фильм 2020 года «Зима» по мотивам произведений Оскара Лутса собрал в кинотеатрах 151 137 зрителей. Среди всех посетителей эстонских кинотеатров в 2021 году 63% посмотрели фильмы производства США, 14% — Эстонии и 19% — других стран Европы.