Кинопрокат Эстонии откатился к результатам десятилетней давности
Таллин, 26 января, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Кассовые сборы кинотеатров Эстонии упали в 2021 году до самого низкого уровня за последние годы, оказавшись даже ниже результатов 2011 года. Об этом сообщил портал rus.err.ee со ссылкой на данные Эстонского института кино.
В 2021 году в эстонском кинопрокате было показано 299 фильмов, из них 33 — эстонского производства. Общее количество зрителей составило 1,39 млн человек, а кассовые сборы достигли суммы 8,22 млн евро, что почти на 2 млн евро меньше, чем в 2011 году, когда сборы составили 10 млн евро.
Эстонские киноленты посмотрели 197 015 человек, заплатив за билеты в общей сложности 1,15 млн евро.
Самым популярным фильмом 2021 года в эстонских кинотеатрах оказалась последняя часть бондианы «Не время умирать», которую посмотрели 98 095 раз, а самым популярным местным фильмом стали «Похороны по-эстонски» (43 083 раза). Снятый по мотивам одноименной книги Андруса Кивиряхка фильм стал седьмым по популярности среди всех лент эстонского кинопроката в 2021 году.
Для сравнения: самый популярный эстонский фильм 2020 года «Зима» по мотивам произведений Оскара Лутса собрал в кинотеатрах 151 137 зрителей. Среди всех посетителей эстонских кинотеатров в 2021 году 63% посмотрели фильмы производства США, 14% — Эстонии и 19% — других стран Европы.