Кострома, 26 января 2022, 17:54 — REGNUM В Костроме пропала 10-летняя Анастасия Лебедева. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в полицию днём 26 января. Она не вернулась домой после окончания уроков в школе.
Девочка была одета в длинный фиолетовый пуховик, синюю шапку и сапоги такого же цвета. Её поиском занимаются полицейские совместно с волонтёрами «Лиза Алерт». Правоохранители просят всех, кто видел девочку сообщить об этом по телефонам 32−39−09 или 02.
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