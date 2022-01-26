В Костроме пропала 10-летняя школьница
Кострома, 26 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Костроме пропала 10-летняя Анастасия Лебедева. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»
Ориентировка
Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в полицию днём 26 января. Она не вернулась домой после окончания уроков в школе.
«Поиски ребёнка ведутся во 2-м Давыдовском микрорайоне. Опрашиваются друзья, знакомые и родственники девочки. Версий пока нет», — пояснили ИА REGNUM в полиции.
Девочка была одета в длинный фиолетовый пуховик, синюю шапку и сапоги такого же цвета. Её поиском занимаются полицейские совместно с волонтёрами «Лиза Алерт». Правоохранители просят всех, кто видел девочку сообщить об этом по телефонам 32−39−09 или 02.