Кострома, 26 января, 2022, 17:54 — ИА Регнум. В Костроме пропала 10-летняя Анастасия Лебедева. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Ориентировка

Сообщение об исчезновении ребёнка поступило в полицию днём 26 января. Она не вернулась домой после окончания уроков в школе.

«Поиски ребёнка ведутся во 2-м Давыдовском микрорайоне. Опрашиваются друзья, знакомые и родственники девочки. Версий пока нет», — пояснили ИА REGNUM в полиции.

Девочка была одета в длинный фиолетовый пуховик, синюю шапку и сапоги такого же цвета. Её поиском занимаются полицейские совместно с волонтёрами «Лиза Алерт». Правоохранители просят всех, кто видел девочку сообщить об этом по телефонам 32−39−09 или 02.