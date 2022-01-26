Рига, 26 января, 2022, 17:47 — ИА Регнум. С четверга по субботу, 27−29 января, на Латвию обрушится циклон, который принесет с собой сильные осадки, снежную бурю, сильнейшую за последние годы. Об этом говорится в свежем прогнозе синоптиков, сообщил латвийский портал rus.lsm.lv.

(сс) Aliazimi Снежные бури в США

Уже в ночь на четверг в восточной части Латвии ожидается обильный снегопад, а в западной Латвии местами пройдут ледяные дожди. В четверг днем на западе страны ожидаются новые осадки, которые продолжатся в пятницу. В Видземе и Латгале в основном будет идти снег, а в Курземе — ледяной дождь.

Прогнозируется, что за день снежный покров увеличится примерно на десять сантиметров. На побережье ожидаются порывы ветра до 22 метров в секунду, на западном побережье Курземе — до 30 метров в секунду. Затем юго-западный ветер сменится северным и северо-западным. Температура воздуха будет колебаться около нуля, дороги станут скользкими и опасными для вождения.

В конце недели ожидаются сильные осадки и метель, температура воздуха будет близка к нулю. В начале февраля в Латвии заметно похолодает.