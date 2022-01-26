Ярославль, , 17:45 — REGNUM В Ярославле подорожает минимальный набор похоронных услуг — так называемый «гарантированный перечень». Об этом сообщили в муниципалитете города.

Кладбище

Депутаты муниципалитета приняли участие в работе комиссии по регулированию тарифов, которая обсудила стоимость услуг по погребению. Сейчас минимальный набор похоронных услуг стоит 6 424 рублей 98 копеек. С февраля он подорожает до 6 964 рублей 68 копеек. Индексация тарифов предусмотрена федеральным законом. Коэффициент увеличения составил 1,084.

Комиссия рекомендовала городским властям утвердить новую стоимость услуг, после чего должно выйти соответствующее постановление мэрии Ярославля. Ранее городские власти повышали стоимость похоронного набора ежегодно в феврале примерно на ту же сумму.

По гарантированному перечню хоронит муниципальная служба по вопросам похоронного дела. Такой тариф применяется в случае, когда у умершего нет родственников или когда родственники ограничены в средствах.

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