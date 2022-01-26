Бухарест, 26 января 2022, 17:45 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии выступило с заявлением, в котором призвало сограждан не поддаваться панике в контексте резкого роста числа заболеваемости коронавирусом. Об этом 26 января сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»
По словам главы румынского минздрава Александру Рафилы, в целом ситуация с распространением пандемии в стране находится под полным контролем санитарных служб, а больницы в Румынии оснащены необходимым оборудованием для приема и лечения новых пациентов.
При этом Рафила прогнозировал дальнейший рост числа заболевших румынских граждан.
Читайте ранее в этом сюжете: В Румынии от COVID-19 умер трехмесячный ребенок