Рязань, 26 января, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Звание «Почётный гражданин Рязанской области» присвоили посмертно Ильде Антошиной.

Https://www.ryazangov.ru/ «Книга Памяти Рязанской области»

С предложением о присвоении почётного звания на заседании областной думы выступила председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Татьяна Панфилова. Депутаты поддержали решение единогласно, сообщают «Рязанские ведомости».

Ильда Антошина была секретарём рабочей группы редакционной коллегии по изданию многотомного труда «Солдаты Победы. 1941−1945 гг.», одним из создателей «Книги Памяти Рязанской области». Он скончалась в начале января 2021 года.