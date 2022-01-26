Стокгольм, 26 января 2022, 17:47 — REGNUM Невозможно точно сказать, какое влияние оказывают меры на обширное распространение коронавирусной инфекции, которое в настоящее время наблюдается в Швеции. Об этом в ходе пресс-конференции 26 января заявила генеральный директор Агентства общественного здравоохранения Карин Тегмарк Виселл.
Следите за развитием событий в трансляции: «Конец эпидемии или новая волна: все новости о коронавирусе в мире»
Однако в ведомстве полагаются, что продление мер еще на две недели оправдано, поскольку, считает Виселл, что они «сбивают» пик заражения.
Еще одна причина продления ограничений заключается в том, что в Швеции необходимо привить как можно большее число людей в группе риска до того, как будет достигнут пик заболеваемости COVID-19.
Читайте ранее в этом сюжете: В Швеции за сутки от COVID-19 скончались 75 человек