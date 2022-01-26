Калуга, , 19:40 — REGNUM По итогам 2021 года на территории Калужской области произошло 1132 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 144 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП снизилось на 10,2%, погибших в них — на 14,8%. Об этом 26 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе реализуется проект «Безопасность дорожного движения». Его главная цель — это уменьшение количества ДТП и погибших в них.

В 2021 году объем финансирования мероприятий проекта в минувшем году составил 251 млн рублей, что почти в два раза больше финансирования 2019 года.

«В полном объеме выполнены инженерные мероприятия по повышению уровня безопасности. Установлено 2,8 км барьерных ограждений, нанесена дорожная разметка на 1700 км областных дорог, искусственным освещением оборудовано 43 км в 31 населенном пункте. В планах 2022 года — выполнить освещение участков дорог протяженностью более 50 км в 31 населенном пункте», — отметил Михаил Голубев

Работа по обеспечению достижения целей и показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», определенных Указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Калужской области будет продолжена.

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