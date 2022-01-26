В Калужской области в 2021 году в ДТП погибли 144 человека
Калуга, 26 января, 2022, 19:40 — ИА Регнум. По итогам 2021 года на территории Калужской области произошло 1132 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 144 человека. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество ДТП снизилось на 10,2%, погибших в них — на 14,8%. Об этом 26 января сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра дорожного хозяйства области Михаила Голубева.
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в регионе реализуется проект «Безопасность дорожного движения». Его главная цель — это уменьшение количества ДТП и погибших в них.
В 2021 году объем финансирования мероприятий проекта в минувшем году составил 251 млн рублей, что почти в два раза больше финансирования 2019 года.
Работа по обеспечению достижения целей и показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги», определенных Указом президента Российской Федерации «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», на территории Калужской области будет продолжена.