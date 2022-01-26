Виндхук, , 21:34 — REGNUM В Намибии племена гереро и нама требуют от Германии нового соглашения о примирении. По их мнению, договор о колониальной истории, заключенный с правительством Намибии, должен быть расторгнут. Об этом сообщает 26 января немецкое издание Spiegel.

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«Мы никогда не примем это соглашение, пока не станем частью переговорного процесса», — заявил на пресс-конференции активист гереро Исраэль Каунаджике.

Он призвал к новым переговорам о репарациях за колониальные преступления Германии в начале 20-го века, отметив, что речь идет о «признании геноцида» немецкими колониальными войсками на территории бывшей Юго-Западной Африки.

Намибия являлась немецкой колонией с 1884 по 1915 год. Между 1904 и 1908 годами под властью Германии десятки тысяч представителей племён гереро и нама были убиты имперскими немецкими войсками.

В мае 2021 года Намибия и Германия заключили соглашение о примирении, которое предусматривает оказание Намибии помощи в восстановлении на сумму 1,1 миллиарда евро в качестве компенсации. В документе колониальные преступления Германии против гереро и нама признаются «геноцидом в историческом смысле», но не в смысле международного права. Поэтому юридический термин «репарации» не используется. В результате соглашение подверглось резкой критике со стороны оппозиции в Намибии и, в частности, представителей гереро и нама.