Виндхук, 26 января, 2022, 21:34 — ИА Регнум. В Намибии племена гереро и нама требуют от Германии нового соглашения о примирении. По их мнению, договор о колониальной истории, заключенный с правительством Намибии, должен быть расторгнут. Об этом сообщает 26 января немецкое издание Spiegel.

Иван Шилов ИА REGNUM Африка СМИ

«Мы никогда не примем это соглашение, пока не станем частью переговорного процесса», — заявил на пресс-конференции активист герероИсраэль Каунаджике.

Он призвал к новым переговорам о репарациях за колониальные преступления Германии в начале 20-го века, отметив, что речь идет о «признании геноцида» немецкими колониальными войсками на территории бывшей Юго-Западной Африки.

Намибия являлась немецкой колонией с 1884 по 1915 год. Между 1904 и 1908 годами под властью Германии десятки тысяч представителей племён гереро и нама были убиты имперскими немецкими войсками.

В мае 2021 года Намибия и Германия заключили соглашение о примирении, которое предусматривает оказание Намибии помощи в восстановлении на сумму 1,1 миллиарда евро в качестве компенсации. В документе колониальные преступления Германии против гереро и нама признаются «геноцидом в историческом смысле», но не в смысле международного права. Поэтому юридический термин «репарации» не используется. В результате соглашение подверглось резкой критике со стороны оппозиции в Намибии и, в частности, представителей гереро и нама.