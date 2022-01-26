Москва, 26 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Россию впервые представили во всемирном Водородном совете — в международную деловую ассоциацию вошло ПАО «Криогенмаш», крупнейший в России производитель технологий и оборудования для разделения воздуха, водородной промышленности и СПГ, входящий в Группу Газпромбанка.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM ПАО «Криогенмаш»

«Мировое сообщество признаёт водород как один из источников декарбонизации мировой экономики, особенно с учётом необходимости ускорить переход к углеродной нейтральности», — прокомментировал событие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Россия обладает существенной технологической базой и экспертизой для развития водородной энергетики и обмена опытом на международной арене, что ускорит наш выход на рынок водородных энергоносителей, внесёт вклад в снижение уровня выбросов парниковых газов, а также будет способствовать укреплению связей российских компаний с международным деловым сообществом и крупнейшими организациями в области водородной энергетики, развитию технологической кооперации, поиску и реализации инвестиционных проектов для широкомасштабного внедрения водорода в систему производства альтернативных источников энергии», — пояснил он.

«Криогенмаш» обладает технологиями в сфере ожижения, хранения и транспортировки водорода, основанными на фундаментальных исследованиях лауреата Нобелевской премии по физике П.Л. Капицы. Продукция компании для водородной промышленности пользуется устойчивым спросом в России и за рубежом.

«Одобрение заявки «Криогенмаш» на вхождение в Водородный совет свидетельствует о международном признании вклада национальной промышленности в развитие водородных технологий. Кроме того, данный факт способствует активному вовлечению России в многостороннее сотрудничество в сфере водородной экономики и участию в работе соответствующих международных структур на корпоративном уровне, что следует в развитие определенных правительством России первостепенных задач в рамках плана мероприятий «Развитие водородной энергетики в Российской Федерации до 2024 года», — отметил председатель Совета директоров «Криогенмаша», заместитель Председателя Правления Газпромбанка Тигран Хачатуров.

«Криогенмаш» принимает активное участие в формировании национальной водородной экономики посредством создания в консорциуме с другими компаниями комплексной программы развития отрасли низкоуглеродной водородной энергетики России (будет представлена правительству России для принятия решения о её запуске в 2022 г.), в также в выстраивании отраслевой ассоциации — Российского водородного союза. Компания также активно участвует в разработке регуляторных и нормативных правовых требований к промышленной продукции.