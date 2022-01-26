Глава правительства Болгарии пообещал укрепить болгарскую армию
София, 26 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Официальная София намерена реализовать масштабную программу по укреплению вооруженных сил Болгарии и осуществлению новой оборонной стратегии страны. Об этом 26 января со ссылкой на болгарского премьер-министра Кирила Петкова сообщает БТВ.
По словам главы правительства Болгарии, в ближайшее время болгарская армия получит дополнительные ассигнования на приобретение современного оружия, увеличение снабжения военных баз, а также повышения уровня благосостояния солдат и офицеров.
При этом на вопрос, из каких именно фондов будут выделены указанные ассигнования, болгарский премьер-министр не ответил.
Напомним, 26 января в Софии состоялось экстренное заседание Совмина (правительства) Болгарии по вопросам обороны. Министры подписали меморандум о продолжении партнерских отношений с другими странами-членами НАТО.