София, 26 января, 2022, 17:26 — ИА Регнум. Официальная София намерена реализовать масштабную программу по укреплению вооруженных сил Болгарии и осуществлению новой оборонной стратегии страны. Об этом 26 января со ссылкой на болгарского премьер-министра Кирила Петкова сообщает БТВ.

Армия Болгарии

По словам главы правительства Болгарии, в ближайшее время болгарская армия получит дополнительные ассигнования на приобретение современного оружия, увеличение снабжения военных баз, а также повышения уровня благосостояния солдат и офицеров.

Петков «К сожалению, на протяжении многих лет наши вооруженные силы не финансировались должным образом, из-за чего падал престиж службы, возникла масса внутриструктурных проблем. Отныне правительство займется точечными инвестициями, которые позволят армии Республики Болгария занять свое достойное место в обеспечении безопасности в Европе».

При этом на вопрос, из каких именно фондов будут выделены указанные ассигнования, болгарский премьер-министр не ответил.

Напомним, 26 января в Софии состоялось экстренное заседание Совмина (правительства) Болгарии по вопросам обороны. Министры подписали меморандум о продолжении партнерских отношений с другими странами-членами НАТО.