Берлин, , 21:02 — REGNUM Председатель немецкого консервативного объединения «Союз ценностей» Макс Оттеуходит с поста менее чем через год после своего избрания. Об этом сообщает 26 января агентство Deutsche Welle.

Германия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

«Из уважения к должности федерального президента и его достоинству я оставлю свой пост председателя «Союза ценностей» и всю другую партийно-политическую деятельность до выборов в Федеральное собрание 13 февраля», — заявил политик.

Макс Отте был избран председателем «Союза ценностей» — отколовшейся от правящего блока ХДС/ХСС группы — в конце мая 2021 года.

Теперь руководство ХДС лишило 57-летнего депутата права членства в связи с его вступлением в партию «Альтернатива для Германии» (АдГ). Также была начата процедура исключения Отте из партии.

Депутат сообщил информационному агентству dpa, что принял к сведению решение правления ХДС и сделал предложение своей партии: «Если ХДС выдвинет на пост федерального президента другого кандидата, активно приверженного преодолению раскола в стране, я сниму свою кандидатуру».

Однако ХДС решил не выдвигать своего кандидата, а поддержать действующего президента Франка-Вальтера Штайнмайера в Федеральном собрании.

Отте объявил, что в период, когда он будет освобождён от своих официальных обязанностей, руководство «Союзом ценностей» примут на себя его заместители. Сразу после избрания федерального президента правление ассоциации обсудит, как действовать дальше.

Эксперты считают, что у Отте практически нет шансов стать президентом. Его кандидатура носит чисто символический характер: у АдГ есть только 152 из 1472 мест в Федеральном собрании, а кандидатуру Штайнмайера поддерживает не только ХДС, но и СДПГ, «зелёные» и СвДП.