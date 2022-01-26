Архангельск, 26 января, 2022, 17:24 — ИА Регнум. С начала 2022 года Архангельский ЦУР обработал более пяти тысяч обращений. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Центра, большая часть жалоб связана с неудовлетворительным качеством уборки дорог.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отклонили жалобу

«По теме «Дороги» специалисты Центра управления регионом отработали 1 409 инцидентов. При этом большая часть жалоб — 1 257 — касалась нарушения правил очистки дорог от снега и наледи», — рассказали в Центре.

Наибольшую активность в социальных сетях проявили жители Архангельска, Северодвинска и Пинежского района.

Как сообщало ИА REGNUM, Архангельский ЦУР за 2021 год обработал более 48 тысяч жалоб.