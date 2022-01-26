Киргизия, 26 января, 2022, 17:23 — ИА Регнум. Неизвестные вандалы разгромили и разграбили православное кладбище в селе Киргшёлк, расположенном неподалёку от столицы Киргизии, передаёт Telegram-канал «Сейчас KG» сегодня, 26 января.

(сс)GDJ Киргизия

По словам очевидцев, с многих могил злоумышленники украли ограждения — вероятнее всего, чтобы сдать на металлолом.

«Воровство на православном кладбище — ужасная трагедия. Надругательство над памятью, попытка унизить живых, ударить по самому больному месту — поступок трусливый, подлый, бесчеловечный», — возмущаются пострадавшие граждане.

Жители села Киргшёлк обратились в милицию и сельсовет, выразив надежду на то, что виновные в разграблении православного кладбища будут найдены и понесут заслуженное наказание.