Берлин, , 20:53 — REGNUM В Германии за последние сутки зафиксировано 164 тысяч новых случае заражения коронавирусом, скончались 166 пациентов с COVID-19. Об этом сообщает 26 января Spiegel со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

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За весь период с начала пандемии в Германии выявлено уже 9 035 795 носителей вируса, подтверждено 117 126 случаев смерти от заболевания. Излечились в общей сложности 7 387 800 человек.

Средний показатель заболеваемости COVID-19 за последние семь дней в Германии продолжает расти и достиг нового рекордного значения в 940,6 случая на 100 000 человек. Для сравнения, неделей ранее этот показатель составлял 584,4 случая на 100 000 человек.

На фоне роста заболеваемости Бундестаг обсуждает введение обязательной вакцинации от коронавируса. В качестве вариантов рассматриваются обязательная вакцинация лиц старше 18 лет, либо только пожилых людей (старше 50−60 лет).