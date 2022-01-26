Некрасовское, Ярославская область, , 17:31 — REGNUM В посёлке Сосновый бор Ярославской области два многоквартирных дома остались без газа. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В двух домах насчитывается более 90 квартир. Газоснабжение в них организовано при помощи подземных резервуаров.

«При этом в нарушение требований закона управляющая организация своевременно не обеспечила заполнение резервуаров топливом, в связи с чем осенью 2021 г. подача газа жителям двух многоквартирных жилых домов была приостановлена», — пояснили в пресс-службе прокуратуры.

По результатам проверки прокуратура Некрасовского района внесла представление директору управляющей компании и руководителям Некрасовского муниципального района и сельского поселения Бурмакино. Помимо этого, прокуратурой был подан иск в суд, с требованием обеспечить жителей газом в бесперебойном режиме.

Благодаря этому газоснабжение в домах было восстановлено. Сейчас решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.