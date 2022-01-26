Франкфурт-на-Майне, Германия, , 21:48 — REGNUM Высший региональный суд Франкфурта предъявил 36-летнему сирийскому врачу обвинения под делу о пытках, совершавшихся в военном госпитале в Сирии в 2011—2012 годах. Об этом сообщает 26 января немецкое издание Spiegel.

Германия Petra B. Fritz

Обвиняемый Алаа М. прибыл в Германию в 2015 году по визе квалифицированного рабочего и занимался медицинской практикой в стране до 2020 года, когда он был арестован.

В настоящее время мужчине предъявлены обвинения по 18 эпизодам пыток задержанных в Дамаске и западном сирийском городе Хомс, ему также грозит обвинение в убийстве.

Сам врач отвергает все обвинения в преступлениях против человечности и утверждает, что был свидетелем избиений в военном госпитале, но не участвовал в них.

Напомним, ранее в январе немецкий суд приговорил бывшего сирийского полковника к пожизненному заключению за убийство 27 человек и пытки четырёх тысяч заключённых в следственном изоляторе Дамаска.